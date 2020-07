Giornalista vittima di bodyshaming: “Sei una palla di lardo” (Di lunedì 6 luglio 2020) La Giornalista e blogger Alessandra De Tommasi continua ad essere vittima di gravi attacchi personali ed insulti per via del suo corpo. Ognuno è figlio del suo tempo, dunque non so dire se in passato la società fosse tanto superficiale e stupida come quella attuale. Se è vero che non si deve fare di tutta … L'articolo Giornalista vittima di bodyshaming: “Sei una palla di lardo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

niccogusso : Se cittadini incalzano #Toninelli, questi è vittima di aggressione fascista. Se un 15enne, figlio di una pseudo-gio… -