Gemma Galgani ci riprova con Nicola Vivarelli, dedica inaspettata al cavaliere: tu sei bravo ma io di più…. (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ già finita tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? Sembra proprio di si. Sopratutto dopo che la dama di Uomini e donne le ha lasciato un messaggio sui social cercando in un certo modo la sua attenzione. Gemma Galgani non si rassegna e pare sia tornata alla conquista di Nicola Vivarelli cercando ogni modo per arrivargli dritta al cuore. Questa volta lo ha fatto con un gesto particolare dedicandogli una canzone d’amore. E’ già finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stava procedendo per il meglio. Alcuni rumors parlando di una presunta rottura partita proprio dalla dama. Gemma si sarebbe resa conto che insieme al giovane 26enne non ha futuro. La grandissima differenza di età per la dama fino a poco tempo fa non è mai stata un problema, andando oltre le critiche e le offese dei ... Leggi su kontrokultura

lucifercms : @siriusscms Pensavo fossi il fidanzato di Gemma Galgani, sorry. Comunque benvenuto - parvanemizuno : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 6 (2018): Gemma Galgani sbarca per confortare l’amica Ida Platano - verenagaultier : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 6 (2018): Gemma Galgani sbarca per confortare l’amica Ida Platano - Giulibuww : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 6 (2018): Gemma Galgani sbarca per confortare l’amica Ida Platano - _Valealizzi_ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 6 (2018): Gemma Galgani sbarca per confortare l’amica Ida Platano -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani Gemma Galgani ci spera ancora | Gesto romantico fuori da Uomini e Donne Giornal U&D, Gemma Galgani e quel gesto romantico che sorprende: lei e Nicola stanno ancora insieme?

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più famosa della televisione italiana. La sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, da 10 anni a questa parte, le è valso l’appellativo di per ...

Gemma Galgani su Instagram: “Le tentazioni ci sono anche nella vita reale”

Gemma Galgani su Instagram e la riflessione su Temptation Island. Ma Nicola dov’è? La dama di Torino, Gemma Galgani, regina indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ultimamente è molto attiva sui ...

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più famosa della televisione italiana. La sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, da 10 anni a questa parte, le è valso l’appellativo di per ...Gemma Galgani su Instagram e la riflessione su Temptation Island. Ma Nicola dov’è? La dama di Torino, Gemma Galgani, regina indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ultimamente è molto attiva sui ...