Gangs of London, la recensione: una miscela di violenza e criminalità (Di lunedì 6 luglio 2020) La recensione di Gangs of London, la serie Sky creata da Gareth Evans, l'acclamato regista di The Raid. Ci approcciamo a scrivere questa recensione di Gangs of London con un sorriso ben stampato sulla nostra faccia. Sì, perché nonostante la storia a primo impatto non sembri particolarmente originale, i cinque episodi della serie che abbiamo visto in anteprima ci hanno sorpreso in positivo. Grazie alle incredibili scene d'azione in puro - e delirante - stile Gareth Evans, regista dell'acclamato The Raid che, oltre a dirigere due episodi, insieme a Matt Flannery la serie l'ha anche creata, questo nuovo prodotto televisivo targato Sky riesce a spiccare costruendosi un'identità unica, meritevole e originale. A tratti sembra la versione inglese e ... Leggi su movieplayer

