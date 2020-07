Ferrari, Tronchetti Provera promuove Leclerc: “Un misto tra Villeneuve e Senna” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Nella mia memoria Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna: ha la spregiudicatezza che aveva Villeneuve e ha la naturalezza di guida, la tranquillità apparente dei campioni, come Senna. Mi fa ritrovare due fenomeni che mi hanno regalato grandi emozioni“. Un ritratto importante quello con cui Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente Pirelli, descrive Charles Leclerc. Nel day-after la tappa inaugurale in Austria dove il monegasco, nonostante una Ferrari poco esaltante, è riuscito a portare la vettura in seconda posizione, Tronchetti Provera ha voluto esaltare le doti di Charles: “Questa gara ha mostrato la straordinaria qualità di Leclerc che ha saputo approfittare della safety car e poi ha fatto quei due sorpassi che fanno sognare gli appassionati – ha sottolineato ai microfoni di ‘La politica nel ... Leggi su sportface

