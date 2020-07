F-35 italiani intercettano aerei russi nei cieli di Islanda (Di lunedì 6 luglio 2020) Decollo su allarme per gli F-35 dell’Aeronautica Militare impegnati nell’operazione Northern Lightning II nei cieli di Islanda. In un comunicato stampa del 3 luglio l’Arma Azzurra fa sapere che due coppie di velivoli di quinta generazione ridislocati a Keflavik per l’attività di Air Policing della Nato sono dovuti decollare in “scramble” per intercettare velivoli “provenienti … F-35 italiani intercettano aerei russi nei cieli di Islanda InsideOver. Leggi su it.insideover

Casi di importazione e cluster familiari. Sono i due fronti sui quali oggi si deve fronteggiare il rischio che l'epidemia di Covid 19 rialzi la testa. L'obbiettivo delle misure di contenimento era que ...

Il cicloturismo potrà essere protagonista della prossima stagione estiva all’insegna della Low Touch Economy e della nuova normalità in epoca Covid 19. Presentati i risultati del rapporto 2020 Isnart- ...

