Eroe in spiaggia | il labrador Panna salva la vita al bambino che annegava

Un bambino di soli 6 anni rischia di affogare in mare, ma a salvargli la vita c'è un Eroe inaspettato, una labrador di nome Panna. A volte a salvare la vita sono proprio eroi inaspettati, proprio come successo a Riva dei Tarquini, lungo il litorale del Lazio. Un bambino di 6 anni, M.C, stava facendo il bagno in mare con il suo canotto, quando senza accorgersene si è allontanato, finendo a largo a causa del vento. Nel cercare di tornare a riva il bambino, non sapendo nuotare, ha iniziato ad avere difficoltà e subito sono scattati i soccorsi. A gettarsi in acqua ed a recuperare tempestivamente il bambino è stata Panna, una labrador dell'Unità Cinofila SICS di salvataggio, che ha portato in salvo il bambino sulla spiaggia.

