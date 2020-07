Ennio Morricone funerali: “Non voglio disturbare” – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Si svolgeranno in forma privata i funerali del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso oggi, la sua richiesta: “Non voglio disturbare”. Saranno privati, su sua esplicita richiesta, i funerali del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni. Il grande musicista ha voluto dare personalmente le ultime disposizioni in vita: “Non voglio disturbare”. Leggi … L'articolo Ennio Morricone funerali: “Non voglio disturbare” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

«C'è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare» Ennio Morricone, uno dei più grandi e famosi compositori di colonne sonore ...