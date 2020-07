ENI, confermata strategia di decarbonizzazione e rivisto scenario prezzi di lungo termine (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – In seguito alla valutazione delle attuali discontinuità di mercato originate dalla pandemia di Covid-19, Eni conferma le linee strategiche al 2050 presentate a fine febbraio, che consentiranno al gruppo di diventare leader nella fornitura di prodotti decarbonizzati, contribuendo attivamente al processo di transizione energetica e coniugando obiettivi di redditività e di sostenibilità. “Gli sviluppi legati alla diffusione della pandemia Covid-19 – spiega Eni in una nota – hanno reso ancora più evidente la validità del percorso strategico della società”. “Confermiamo la nostra strategia finalizzata a far diventare Eni leader nella decarbonizzazione, nonostante gli impatti di ampia portata che la pandemia Covid-19 sta avendo sull’economia e sul gruppo. Possibili accelerazioni del percorso ... Leggi su quifinanza

AgenziaOpinione : Eni * strategiA decarbonizzazione: « confermata e rivisto LO scenario DEI prezzi di lungo termine alla luce delle d… - TV7Benevento : Eni: Descalzi, 'confermata strategia di decarbonizzazione' (2)... - irpinvestigates : 29/Chi vuole #EmekaObi come intermediario? La teoria dei pm è che sia #Eni, su consiglio di #Bisignani. Per #Eni è… - irpinvestigates : 29/Chi vuole #EmekaObi come intermediario? La teoria dei pm è che sia #Eni, su consiglio di #Bisignani. Per #Eni è… - Recommon : 20) Processo #Opl245. Imputato ed ex manager Eni Armanna disse che ex ministro del Petrolio Diezani 'aveva un tarif… -

Ultime Notizie dalla rete : ENI confermata ENI, confermata strategia di decarbonizzazione e rivisto scenario prezzi di lungo termine Il Messaggero Imprese: De Scalzi (Eni), confermiamo strategia di decarbonizzazione

Roma, 06 lug 20:27 - (Agenzia Nova) - In seguito alla valutazione delle attuali discontinuità di mercato originate dalla pandemia di Covid-19, la compagnia energetica italiana Eni conferma le linee st ...

Eni rivede scenario prezzi, accelera decarbonizzazione

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Eni rivede lo scenario dei prezzi petroliferi a lungo termine, fissando un prezzo del brent a 60 dollari al barile ma conferma e anzi punta ad accelerare la propria strategia d ...

Roma, 06 lug 20:27 - (Agenzia Nova) - In seguito alla valutazione delle attuali discontinuità di mercato originate dalla pandemia di Covid-19, la compagnia energetica italiana Eni conferma le linee st ...(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Eni rivede lo scenario dei prezzi petroliferi a lungo termine, fissando un prezzo del brent a 60 dollari al barile ma conferma e anzi punta ad accelerare la propria strategia d ...