È morto Nick Cordero, 41enne star di Broadway a cui era stata amputata una gamba causa Covid (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è spento Nick Cordero, la star di Broadway che da mesi lottava contro il Covid-19. Ricoverato in terapia intensiva presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da marzo, l’attore è morto ieri a soli 41 anni. A darne notizia è il New York Times, che riporta anche il messaggio d’addio della moglie, Amanda Kloots.“Il mio caro marito è morto questa mattina. Circondato dall’amore della sua famiglia che ha cantato e pregato mentre lasciava delicatamente questa terra”, l’annuncio della vedova, ora sola con il figlio Elvis di appena un anno.La donna non ha espressamente citato la causa del decesso, ma Cordero è stato ricoverato in ospedale per oltre tre mesi dopo aver contratto il coronavirus, subendo anche l’amputazione di una gamba nel mese di aprile. Le sue condizioni infatti sarebbero progressivamente ... Leggi su huffingtonpost

