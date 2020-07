Covid-19, esperti a Oms: “Trasmissione aerea del virus, rivedere regole” (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Oltre 239 esperti di 32 paesi hanno firmato una lettera diretta all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) perché riveda le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus. Il testo, di prossima pubblicazione sulla stampa scientifica, è stato anticipato dal New York Times: in dettaglio, i ricercatori avrebbero indicato prove sul fatto che il Covid-19 si trasmetta nell’aria. Se verificato dall’Oms, questo porterebbe a importanti conseguenze nelle strategie di contenimento. Secondo il NY Times, “la trasmissione aerea è un fattore significativo nella pandemia, specialmente in spazi affollati con scarsa ventilazione” il che porterebbe a “conseguenze significative”, a iniziare dall’obbligo di “mascherine necessarie al chiuso, anche in ambienti ... Leggi su quifinanza

