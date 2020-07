Council of Dads, Quarta Puntata: Anthony Se Ne Va! (Di lunedì 6 luglio 2020) Council of Dads, trama Quarta Puntata: Anthony decide di rivelare la verità a tutti, ma poi è costretto ad abbandonare il comitato di padri. Per Luly sono in arrivo altri grandi cambiamenti… Nella Quarta Puntata di Council of Dads il punto di svolta è in arrivo soprattutto per quanto riguarda la storia di Anthony e Luly. Sono ancora tanti però i colpi di scena che la trama riserverà ai telespettatori. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Council of Dads: dove eravamo rimasti Luly scopre tutto sulle sue origini e viene a sapere di essere stata in affidamento presso una famiglia per diverso tempo dopo la nascita. Il motivo è che suo padre Scott non aveva accettato che lei fosse figlia di Anthony. Dopo poco tempo era tornata dalla sua famiglia naturale, ma Luly prova a rintracciare coloro che ... Leggi su uominiedonnenews

FastSubITA : COUNCIL OF DADS 1x10 (Sub ITA) s01e10 'Fight or Flight' [Season Finale] Pubblicato nel nostro sito - foodporv : oddio ma che serie super carina che è Council of dads, piangooo - Ju_Pauli : Marquei como visto Council of Dads - 1x4 - The Sixth Stage - DonnaGlamour : Council of Dads: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV -

Ultime Notizie dalla rete : Council Dads Council of Dads: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV Donna Glamour Council of Dads: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Basata sull’omonimo romanzo di Bruce Feiler, Council of Dads è una serie TV che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti: ecco la trama e il cast. Tra le novità del 2020, per quanto riguarda il p ...

Council Of Dads: NBC cancella la serie dopo una sola stagione

NBC ha deciso di non rinnovare il dramma familiare Council of Dads, riporta Deadline. La decisione arriva due episodi prima della fine della stagione 1. La co-star J. August Richards ha poi confermato ...

