Chi è Maria | la moglie di Ennio Morricone | “A lei il più doloroso addio”

"A mia moglie Maria il più doloroso addio". Così Ennio Morricone, in una lettera trovata dai famigliari, annunciava attraverso un necrologio scritto da se stesso, la sua morte. Una lettera commovente in cui ha voluto salutare i suoi affetti più cari, sua moglie più di tutti. La donna che gli è stato vicino fino all'ultimo. Maria Travia, questo il nome della moglie del leggendario compositore, scomparso nella giornata di oggi a 91 anni dopo aver lasciato in eredità uno sconfinato catalogo di capolavori. Chissà, forse s'è fatto musica anche lui, come sognava di diventare in modo romantico dopo la morte. Di certo la sua di musica, non verrà mai dimenticata. Così come l'amore della sua Maria, la donna della sua vita. Chi è la moglie di Ennio Morricone "Ha conservato sino ...

