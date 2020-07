Aston Martin DB5 Continuation, ritorna l’auto di James Bond. Gadget compresi (Di lunedì 6 luglio 2020) Chi non vorrebbe essere come James Bond? È il sogno di molti. Ma se indossare i panni dell’agente 007 è impossibile, i ricconi amanti delle quattro ruote si potranno almeno consolare guidando la sua auto. Esatto, la Aston Martin DB5 del film Goldfinger è di nuovo in produzione grazie al programma “Continuation” del costruttore. La prima DB5, la ‘Job 1‘, ha già lasciato le linee di assemblaggio: non avveniva da 55 anni, quando terminò la fabbricazione del modello originale, presso lo stabilimento di Newport Pagnell, nel Buckinghamshire (ne vennero fatti meno di 900 esemplari, fra il 1963 e il 1965). Ognuna delle 25 DB5 che saranno costruite sarà dotata dei Gadget che hanno reso famosa l’auto di James Bond: giocattoli come il sistema di erogazione fumo posteriore, la riproduzione dell’erogatore di olio dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattiamotore : Aston Martin DB5 Continuation, ritorna l’auto di James Bond. Gadget compresi - MarcoScafati1 : #AstonMartin #DB5Continuation, ritorna l’auto di #JamesBond. #Gadget compresi - HDmotori : Aston Martin DB5 Goldfinger: rivive il mito di James Bond - PippaMezza : RT @Franzyskaner: Io per i 3 anni di @barbara_eboli e @licianunez1 mi sono voluta superare, e ho deciso di regalare: ? Aston Martin “Ebol… - paolopicone70 : Aston Martin: pronto il primo esemplare della DB5 Goldfinger compresi i gadget di dottor Q pensati per 007… -