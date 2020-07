Abusi sessuali ‘lievi’: condanna presidente Napoli sotterranea (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un anno e otto mesi. Questa la sentenza emessa dai giudici del collegio A della quinta sezione penale del Tribunale di Napoli, nei confronti di Vincenzo Albertini, 59 anni, presidente dell’associazione culturale Napoli sotterranea. Era accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex collaboratrice e guida del sito culturale tra i più visitati in città avvenuta a febbraio del 2017. Il pm Barbara Aprea aveva chiesto 7 anni di reclusione ma il giudice ha riconosciuto l’ipotesi lieve della violenza sessuale e ha rigettato le richieste di provvisionali da 300mila euro. Vincenzo Albertini era stato rinviato a giudizio il 3 luglio dell’anno scorso, dal gip di Napoli Anna Tirone, che aveva accolto la richiesta del pm Stella Castaldo. L'articolo Abusi sessuali ‘lievi’: condanna presidente ... Leggi su anteprima24

lucy55922466 : RT @Gianmar26145917: Non sono “scarabocchi di #Trump”. L’abito di #Melania ha una spiegazione! Ironia assolutamente fuori luogo, l'abito è… - occhio_notizie : La condanna - rep_napoli : Abusi sessuali su una ex collaboratrice, il presidente di 'Napoli sotterranea' condannato a un anno e otto mesi [di… - dolcecinica : RT @solagimma: I social media hanno preso in giro il vestito di Melania che indossava ieri sera. È un abito disegnato da Alexander Mcqueen… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali Preside arrestato per abusi sessuali: si cercano foto pornografiche sui suoi 3 computer e 8 telefonini Il Messaggero Il film ha fatto troppo scalpore per le tematiche scandalose e spinte

365 giorni, il film più chiacchierato del web fin dalla sua prima uscita su Netflix il 17 giugno scorso, la versione polacca di 50 sfumature di grigio, è tratto dalla trilogia omonima della scrittrice ...

Abusi sessuali su una ex collaboratrice, il presidente di "Napoli sotterranea" condannato a un anno e otto mesi

Vincenzo Albertini, 59 anni, presidente dell'associazione culturale "Napoli sotterranea", è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una sua e ...

365 giorni, il film più chiacchierato del web fin dalla sua prima uscita su Netflix il 17 giugno scorso, la versione polacca di 50 sfumature di grigio, è tratto dalla trilogia omonima della scrittrice ...Vincenzo Albertini, 59 anni, presidente dell'associazione culturale "Napoli sotterranea", è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una sua e ...