Test Sierologici, Speranza: a Scuola Bisogna Fare Prevenzione Sanitaria (Di domenica 5 luglio 2020) “Test Sierologici sui lavoratori, molecolari sulla popolazione scolastica. Un monitoraggio costante“. Così risponde il Ministro Speranza ad un’intervista di Repubblica. Speranza spiega che “occorre recuperare una relazione organica costante della Prevenzione Sanitaria con la Scuola“. I Test Sierologici sono un primo passo verso un possibile ripristino del modello della medicina scolastica. Attualmente la procedura per i Test Sierologici non è stata esplicata ma forse è ancora troppo presto per avviare un’indagine. Leggi su youreduaction

Ma è proprio questa raccolta di dati che sta spiazzando le scuole: il primo grande dubbio dei dirigenti scolastici riguarda il distanziamento. Abituati ormai a considerare come misura di sicurezza la ...

Coronavirus, Italia: contagi in aumento nell'ultimo giorno. Sono 21 i decessi

Sono 95 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia, 32 dei quali individuati a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati sono 10.160, in aumento dunque rispetto ai 9.758 di ieri, quando ...

