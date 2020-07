Temptation Island: il tentatore “scippa” la fidanzata? (Di domenica 5 luglio 2020) Cosa sta accadendo davvero tra il tentatore di Temptation Island Alessandro Basciano e la fidanzata Valeria? Il feeling tra di loro è evidente. Ma lui è stato visto… A Temptation Island il primo “scippo” è già andato in porto. Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e donne di Maria De Filippi (ha corteggiato Giulia Quattrociocche che tuttavia gli aveva preferito Davide Schiavon) si è già messo in bellaArticolo completo: Temptation Island: il tentatore “scippa” la fidanzata? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - noncred0 : Stanno sopprimendo tutte le libertà, chi ha senso della giustizia è trattato come un pazzo in questo mondo che va a… - tappetidelbagno : Sto recuperando la puntata di Temptation Island di giovedì sera, sono ai primi 10 minuti e già mi sento sopraffatta dal trash - loovedbylou : ho recuperato la puntata di Temptation Island e sono arrivata alla conclusione che Lorenzo é l'unico che merita il… -