Salvini a Berlusconi: "La via maestra è il voto" (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - "Non temo un'intesa Fi-Pd-5S su legge elettorale e Mes, ma i cantieri fermi sulle autostrade, che fanno perdere ore ai cittadini in coda e le cartelle in partenza da Equitalia". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una raccolta firme organizzata dai militanti fuori a un centro commerciale di Milano. "Le due battaglie che stiamo portando avanti in questi giorni sono sbloccare i cantieri sulle autostrade che stanno facendo disperare gli italiani e bloccare gli 8 milioni di cartelle esattoriali in partenza in questi giorni - ha aggiunto -. I dibattiti surreali sulla legge elettorale, sul Mes e sui giochini non mi appassionano e sono sicuro che il centrodestra sarà compatto. La via maestra è il voto". Poi, in un comizio improvvisato davanti ai suoi sostenitori, ha aggiunto: "Facciamo di tutto per mandarli a casa ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Berlusconi Berlusconi e i giochi per il Quirinale. Salvini teme il patto FI-Renzi Il Messaggero Berlusconi apre all’ipotesi di un nuovo governo anche senza Salvini

“Vale la pena almeno di pensarci”: così Berlusconi apre all’ipotesi di un nuovo governo anche senza l’appoggio di Matteo Salvini. Stretto tra il leader della Lega e Giorgia Meloni, il leader di Forza ...

L'uomo dalle sette vite (e dalle cento ville)

Mai sottovalutare Berlusconi, anche quando sembra battere in ritirata. Il personaggio coltiva progetti extra-large, che è la taglia del suo ego; nonostante abbia 83 primavere sulle spalle, insiste a p ...

“Vale la pena almeno di pensarci”: così Berlusconi apre all’ipotesi di un nuovo governo anche senza l’appoggio di Matteo Salvini. Stretto tra il leader della Lega e Giorgia Meloni, il leader di Forza ...Mai sottovalutare Berlusconi, anche quando sembra battere in ritirata. Il personaggio coltiva progetti extra-large, che è la taglia del suo ego; nonostante abbia 83 primavere sulle spalle, insiste a p ...