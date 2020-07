Regionali, Emiliano “Pd e M5S insieme in Puglia” (Di domenica 5 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’invito di Conte, che ci chiede di mettere da parte le antiche divergenze, non può restare lettera morta”. Così il presidente della Regine Puglia, Michele Emiliano, in un’intervista a la Repubblica, sull’auspicato patto per le Regionali tra centrosinistra e 5Stelle. “Non si tratta di convenienza elettorale. Il centrosinistra – spiega – potrebbe vincere lo stesso le elezioni e i grillini avere un loro discreto risultato. Ma in ballo c’è un progetto politico che è quello di allearsi nella regione del presidente del Consiglio, dove – aggiungo – c’è un Pd molto innovativo e direi ‘sovversivò rispetto al Nazareno. Quindi questo è il terreno di coltura giusto per un accordo alle Regionali”. Poi, aggiunge: “Ci sono due mesi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tr… - paoloigna1 : Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tr… - CorriereCitta : Regionali, Emiliano “Pd e M5S insieme in Puglia” - tavano_anna : RT @petergomezblog: Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tradia… - Mobius79311435 : da il Fatto: 'Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emi… -