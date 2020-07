Red Bull, Helmut Marko: “Potremmo avere un grosso vantaggio per la gara di oggi” (Di domenica 5 luglio 2020) Nonostante le qualifiche del Gran Premio d’Austria che hanno confermato la superiorità delle Mercedes rispetto a Red Bull e Ferrari, Helmut Marko è convinto di poter ribaltare la situazione per il GP di oggi: “Siamo stati in grado di migliorare nel corso delle qualifiche, ma nell’ultimo e decisivo run non abbiamo avuto fortuna. La distanza dalla Mercedes è relativamente grande, ma la cosa positiva è che Max è l’unico pilota tra i primi dieci che partirà con le gomme medie. Per la gara ci aspettiamo un rialzo delle temperature e questo potrà giocare un ruolo importante. Non abbiamo una vettura assettata perfettamente, ma è importante sapere che siamo nella giusta direzione. Non mi aspettavo che la Mercedes scegliesse di non montare le ... Leggi su sportface

SkySportF1 : .@matteobobbi ci racconta tutti i segreti tecnici del Red Bull Ring #AustrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ULTIM'ORA La Red Bull ha richiesto una revisione sulla decisione dei commissari di ieri relativa al mancato rallent… - rtl1025 : ?? La Ferrari in Austria correra' anche per Alex #Zanardi. La scritta #ForzaAlex sara' visibile da entrambi i lati d… - 0Marcullo02 : RT @mara_sangiorgio: Tre posizioni di penalità in griglia per Hamilton dopo la richiesta di revisione presentata da Red Bull mezz’ora fa. H… - robbyybobby : la red bull polemica come le vecchie dei paesini -