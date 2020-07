Pioli: «Calhanoglu è fondamentale per il Milan» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio: le dichiarazioni del tecnico del Milan – VIDEO L’infortunio di Hakan Calhanoglu contro la Lazio è l’unica nota negativa della straordinaria vittoria da parte del Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli si è augurato che la contusione al polpaccio sinistro, rimediata dall’esterno turco, non si di grave entità: «Calhanoglu per noi è fondamentale. Spero recuperi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’infortunio di Hakan Calhanoglu contro la Lazio è l’unica nota negativa della straordinaria vittoria da parte del Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli si è augurato che la contusione al polpacci ...

Il Milan frena il sogno scudetto della Lazio ma Inzaghi non molla

Un grande Milan riscatta il passo falso con la Spal piazzando un vero e proprio colpaccio in casa della Lazio, che cade per la prima volta in assoluto tra le mura amiche e rischia di dire addio al sog ...

