Parma, D’Aversa: “Primo tempo incommentabile” (Di domenica 5 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna persa contro la Fiorentina, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadraLE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 971007" align="alignnone" width="300" D'Aversa Parma (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Devo dire che è incommentabile come abbiamo affrontato la prima parte della gara. La percentuale dei contrasti vinti da parte della Fiorentina e quella di contrasti persi da parte nostra è un dato eloquente. Chiaro poi che quando vai sotto 2-0 è difficile raddrizzarla. Nel secondo tempo c’è stata una reazione, la volontà di portare a casa il risultato ma non ci siamo riusciti. S’è fatto troppo poco nel primo tempo per portare a casa il risultato. Ci ... Leggi su itasportpress

