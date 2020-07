Matthew McConaughey e il suo messaggio del 4 Luglio: "Siate responsabili" (Di domenica 5 luglio 2020) Il premio Oscar Matthew McConaughey ha voluto lanciare sul suo profilo ufficiale di Instagram un potente video messaggio per il 4 Luglio 2020, carico di sarcasmo ma anche energia. Matthew McConaughey ha voluto scherzare, ma non troppo, per i festeggiamenti di questo 4 Luglio 2020, giorno dell'Indipendenza americana. Su Instagram ha postato un messaggio che invita alla rflessione ma anche all'azione i suoi compatrioti. "Buon 244 ° compleanno, America. Hoo-wee!" si apre così il messaggio dell'attore, Matthew McConaughey, con sulla testa una fascia rossa, bianca e blu, chiaro simbolo americano. Il so messaggio inizia come una battuta un po' scherzosa, un po' sarcastica, in merito al caldo, probabilmente ricollegandosi al riscaldamento globale, tema molto a cuore alla star. L'attore sottolinea che "dobbiamo guardarci negli occhi" e, tra le altre ... Leggi su movieplayer

GirllllBipolar : RT @googiecoeur: buongiorno, stamattina turbatissima perché ho scoperto che Matthew McConaughey è stato ad un concerto dei bangtan e ho bis… - googiecoeur : buongiorno, stamattina turbatissima perché ho scoperto che Matthew McConaughey è stato ad un concerto dei bangtan e… - st4rxdust : RT @itsallgood_man_: Nella mia top10: 1. Matthew Mcconaughey 2. Hugh Jackman 3. Leonardo DiCaprio 4. Al Pacino 5. Robert De Niro 6. Clin… - itsallgood_man_ : @GaiaFromMars È bellissimo questo film, lui e Matthew Mcconaughey straordinari ?? - nora_zirilli : RT @itsallgood_man_: Nella mia top10: 1. Matthew Mcconaughey 2. Hugh Jackman 3. Leonardo DiCaprio 4. Al Pacino 5. Robert De Niro 6. Clin… -

Ultime Notizie dalla rete : Matthew McConaughey Dallas Buyers Club | Matthew McConaughey e la storia vera dietro il film The Hot Corn Italy Matthew McConaughey e il suo messaggio del 4 Luglio: "Siate responsabili"

"Buon 244 ° compleanno, America. Hoo-wee!" si apre così il messaggio dell'attore, Matthew McConaughey, con sulla testa una fascia rossa, bianca e blu, chiaro simbolo americano. Il so messaggio inizia ...

Matthew McConaughey per il 4 luglio: “Indossate le mascherine, si combatte”

Sul suo profilo Instagram ufficiale Matthew McConaughey ha condiviso un video-messaggio in occasione del 4 luglio in cui esorta i connazionali a indossare le mascherine di protezione. Matthew McConaug ...

"Buon 244 ° compleanno, America. Hoo-wee!" si apre così il messaggio dell'attore, Matthew McConaughey, con sulla testa una fascia rossa, bianca e blu, chiaro simbolo americano. Il so messaggio inizia ...Sul suo profilo Instagram ufficiale Matthew McConaughey ha condiviso un video-messaggio in occasione del 4 luglio in cui esorta i connazionali a indossare le mascherine di protezione. Matthew McConaug ...