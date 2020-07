Matchday Programme, Asamoah: “Conte carica pazzesca. Eto’o? Ecco cosa mi disse una volta” (Di domenica 5 luglio 2020) Kwadwo Asamoah è il protagonista del Matchday Programme in vista della partita di pomeriggio contro il Bologna Tra i protagonisti della sfida di oggi pomeriggio tra Inter e Bologna ci sarà anche Kwadwo Asamoah. Il difensore nerazzurro è il protagonista dell’intervista realizzata per il Matchday Programme di oggi. Ecco le sue parole. “E’ la passione che mi spinge. Da piccolo giocavo per divertirmi, poi il calcio è diventato il mio lavoro e la mia vita. Per stare a questi livelli bisogna dare tutto, sempre. Sono tornato a fare il quinto di centrocampo: un ruolo che mi piace ma che comporta tanto sacrificio. Tutti noi, in squadra, sappiamo esattamente cosa fare”. “Conte vuole sempre il massimo da tutti noi, ma soprattutto ci prepara al meglio: in partita, ma anche in allenamento. Mi manca fare gol quello si. Non ci penso ... Leggi su intermagazine

