Mandzukic cambia ancora, addio all’Al Duhail: “Decisione condivisa” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo pochi mesi l'avventura di Mario Mandzukic in Qatar è già terminata. L'attaccante croato, vicecampione del mondo con la propria nazionale al Mondiale russo del 2018, ha deciso di non continuare il suo rapporto con l'Al Duhail, il club che lo aveva acquistato a inizio anno dopo il suo divorzio polemico con la Juventus. Attualmente però il futuro di Mandzukic è diventato un vero e proprio rebus.LE PAROLE DI MandzukicMario Mandzukic ha comunicato il proprio divorzio con l'Al Duhail attraverso il proprio canale Twitter: "Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell'Al Duhail S.C per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l'ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/MarioMandzukic9/status/1279770729823612928" ... Leggi su itasportpress

Mario Mandzukic ha terminato prima del tempo la sua avventura in Qatar e dichiara con un tweet sul suo profilo: "Ho raggiunto un accordo con l'Al Duhail per rescindere in modo consensuale il contratto ..."

Mario Mandzukic ha terminato prima del tempo la sua avventura in Qatar e dichiara con un tweet sul suo profilo: "Ho raggiunto un accordo con l'Al Duhail per rescindere in modo consensuale il contratto ..."