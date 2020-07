Inzaghi: «Troppe assenze. Faccio la squadra col dottore» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Lazio, Inzaghi: «Troppe assenze, Faccio la squadra col dottore». Il tecnico biancoceleste parla in conferenza stampa Simone Inzaghi parla in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna patita contro il Milan. Un passaggio delle sue dichiarazioni: «Le prime tre partite sono state fatte molto bene. Stasera avevamo defezioni maggiori, le rotazioni sono limitate perché siamo in grandissima emergenza. Dobbiamo metterci alle spalle questa partita. Tra tre giorni dovremo fare la formazione col dottore ma proveremo a recuperare più giocatori possibili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LE SCELTE - Inzaghi deve fare a meno di Immobile e Caicedo squalificati. Il tecnico biancoceleste si affida dunque al 3-5-1-1 con Correa unica punta e con Luis Alberto trequartista. A centrocampo torn ...

