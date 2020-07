Giustizia: la proposta per tagliare i processi (Di domenica 5 luglio 2020) La proposta OCPI per ridurre i tempi della Giustizia civileAumentare contributo unificato e spese di giudizioCambiamenti nel rito e organo di filtroMigliori pratiche organizzative nei TribunaliStrumenti e incentivi adeguati di risoluzione extra-giudizialeLa proposta OCPI per ridurre i tempi della Giustizia civileTorna suPer ridurre i tempi della Giustizia civile "occorre disincentivare, sia per i clienti sia per gli avvocati, il ricorso in giudizio e la resistenza temeraria". Tanto si legge nella proposta (qui sotto allegata) avanzata da Mario Barbuto, ex capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, assieme all'economista Carlo Cottarelli e ad Alessandro De Nicola e Leonardo D'Urso per conto dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Come si legge nel testo predisposto dall... Leggi su studiocataldi

msgelmini : .@forza_italia ha depositato a Montecitorio la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare… - StudioCataldi : Giustizia: la proposta per tagliare i processi: La proposta OCPI per ridurre i tempi della… - StudioCanu : Giustizia: la proposta per tagliare i processi - RobyQ2020 : RT @RN_Inchieste: Trattamenti sanitari, dispositivi elettronici, protezione dei minori e della famiglia naturale, fine dell'uso strumentale… - PeluchaM : @mikytooday1 @Pilgrim1983 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non è propaganda tesoro, è giustizia! Da ANNI, la destra… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia proposta Giustizia: la proposta choc per tagliare i processi La Legge per Tutti "Commissione d'indagine? Tutela i magistrati onesti eppure l'Anm la ostacola"

«La giustizia è stata usata come arma politica contro di me. È stata una vera e propria lotta armata, mi sono dovuto difendere in 96 processi, con 105 avvocati». Silvio Berlusconi parla con Giancarlo ...

Adozioni omosex in Polonia: divieto in Costituzione?

Il Ministero della Giustizia polacco da qualche giorno ha messo mano a una proposta di legge che vieterebbe la ratio di una adozione fuori dalla coppia canonica. Il Presidente Andrzej Duda ha dichiara ...

«La giustizia è stata usata come arma politica contro di me. È stata una vera e propria lotta armata, mi sono dovuto difendere in 96 processi, con 105 avvocati». Silvio Berlusconi parla con Giancarlo ...Il Ministero della Giustizia polacco da qualche giorno ha messo mano a una proposta di legge che vieterebbe la ratio di una adozione fuori dalla coppia canonica. Il Presidente Andrzej Duda ha dichiara ...