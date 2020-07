Georgina Rodriguez in bikini con scollatura esagerata, anche Ronaldo commenta: «La più bella del mondo!» (Di domenica 5 luglio 2020) bikini nero, curve esplosive e sguardo bollente, stiamo parlando di Georgina Rodriguez e della sua ultima foto su Instagram. La bella moretta non vuole lasciare un attimo di tregua ai suoi followers e pubblica quasi quotidianamente nuove foto bollenti. Il suo ultimo post su Instagram ne è una dimostrazione. Non ci stupisce che il suo account sia seguito da più di 18milioni di followers. Georgina Rodriguez è una modella e un influencer molto nota nel web, ma la sua popolarità è esplosa quando si è legata sentimentalmente al calciatore, Cristiano Ronaldo. I due hanno avuto anche una bambina, Alana Martina, ma l’influencer si prende cura di tutti i figli di Ronaldo come se fossero i suoi. Leggi anche –> Belen Rodriguez Instagram, fisico da sogno in un gioco di luci e ombre: «Wow, beato quel albero!» Georgina ... Leggi su urbanpost

