Gara F1 gp Austria 2020: Vince Bottas. Secondo un eroico Leclerc. Penalizzato Hamilton (Di domenica 5 luglio 2020) È appena terminata l’attesa Gara del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula 1. La prima corsa di questo campionato ha visto il trionfo di Valtteri Bottas, partito dalla pole position. Lewis Hamilton è arrivato Secondo al traguardo, ma i 5 secondi di penalità per un contatto con Alexander Albon lo spingono fuori dal podio. Seconda posizione incredibile per Charles Leclerc, seguito da un altrettanto fantastico Lando Norris su McLaren. È stata una Gara pazzesca quella disputata in Austria. Ben tre safety-car e tanti ritiri. Al traguardo solamente undici piloti al Red Bull Ring di Spielberg. Sul podio Bottas, Leclerc e Norris. Beffardo quarto posto per Hamilton. Ottima quinta posizione per Carlos Sainz, futuro ferrarista, con la seconda McLaren. In top 10 anche Sergio Perez (Racing Point), Pierre Gasly (Alpha ... Leggi su giornal

