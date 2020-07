Food: a Capri arriva “Forty Forty”, il menu speciale per gli under 40 (Di domenica 5 luglio 2020) di Marco Milano L’isola azzurra all’avanguardia anche nella ristorazione lancia il “Forty forty”, un menu dal costo di quaranta euro dedicato agli under quaranta. L’idea è dello chef Gennaro Amitrano che ha concentrato la sua ripartenza isolana dalla terrazza che domina Marina Piccola, nella baia antistante i Faraglioni di Capri. Allievo dei due gran maestri pluristellati Gianfranco Vissani e Alain Ducasse, Gennaro Amitrano dopo aver lasciato definitivamente il locale a due passi dalla piazzetta, si dedicherà completamente al suo ristorante sul mare, quaranta coperti con i “pieds dans l’eau”. Al suo fianco, nella vita e nella gestione del ristorante, la compagna Marianna Vertecchi, imprenditrice caprese nel settore dell’ospitalità. Il “Forty Forty” sarà una proposta con tre piatti della ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Food Capri Food: a Capri arriva "Forty Forty", il menu speciale per gli under 40 Il Denaro Food: a Capri arriva “Forty Forty”, il menu speciale per gli under 40

di Marco Milano L’isola azzurra all’avanguardia anche nella ristorazione lancia il “Forty forty”, un menu dal costo di quaranta euro dedicato agli under quaranta.

Capri: inaugura il nuovo Caffè Manari, tornano le botteghe gastronomiche in Piazzetta

Capri al tempo del coronavirus ritrova le sue forze partendo dallo spirito imprenditoriale della gastronomia ed è così che pochi giorni fa ha aperto il nuovo panificio “Al forno da Alberto” in via Par ...

di Marco Milano L’isola azzurra all’avanguardia anche nella ristorazione lancia il “Forty forty”, un menu dal costo di quaranta euro dedicato agli under quaranta.Capri al tempo del coronavirus ritrova le sue forze partendo dallo spirito imprenditoriale della gastronomia ed è così che pochi giorni fa ha aperto il nuovo panificio “Al forno da Alberto” in via Par ...