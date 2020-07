Autunno caldo per EMUI 11 su smartphone Huawei ma anche per Harmony OS (Di domenica 5 luglio 2020) Quale sarà la tabella di marcia per il rilascio di EMUI 11? Quali novità sono previste per la soluzione proprietaria Harmony OS del produttore cinese per il futuro immediato? Un leaker noto come Teme su Twitter ha fornito qualche nuovo dettaglio sulla tempistica delle soluzioni software e la sua già dimostrata affidabilità nel passato non può farci sottovalutare il suo contributo. Si parte dal lancio effettivo di EMUI 11 su smartphone Huawei. Come accaduto già per EMUI 10 nel 2019, non ci sono particolari dubbi sul fatto che il suo successore arriverà nella stagione dell'Autunno 2020. Una presentazione della versione dell'interfaccia potrebbe avere luogo in agosto, come accaduto all'update precedente, ma la prima distribuzione dell'update non potrà che avvenire tra settembre e dicembre per gran parte dei modelli ... Leggi su optimagazine

Il fenomeno della NINA potrebbe condizionare il prossimo autunnoUn'estrema variabilità sta condizionando questo inizio di estate, caratterizzato da frequenti temporali e, finora, da poche fiammate di ...

Consapevole che, nelle ultime settimane, i litigi tra i partiti hanno causato (o almeno dato l'immagine) di un governo fermo sulle gambe, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di accelerare ...

