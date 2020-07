Ahi Lazio, l’infortunio di Correa è più grave del previsto: l’argentino rischia di aver già concluso la stagione (Di domenica 5 luglio 2020) La Lazio perde Joaquin Correa per infortunio, l’attaccante argentino infatti ha riportato, nel match perso contro il Milan, una lesione del legamento collaterale del ginocchio. Foto Getty / Marco RosiUna notizia terribile per Simone Inzaghi, che dovrebbe perderlo per 15-20 giorni, dunque per il rush finale per lo scudetto. Stando a quanto emerso dagli esami oggi effettuati, Correa dovrebbe saltare le prossime 5-6 partite, terminando anzitempo la stagione. La Lazio spera comunque di affrettare i tempi e recuperarlo per le ultime gare, considerando già la lunga lista di infortunati che comprende anche Milinkovic-Savic, Leiva e Cataldi.L'articolo Ahi Lazio, l’infortunio di Correa è più grave del previsto: l’argentino rischia di aver già concluso la stagione SPORTFAIR. Leggi su sportfair

