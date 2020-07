Vettel ammette il fallimento suo e della Ferrari (Di sabato 4 luglio 2020) Parole dure quelle di Sebastian Vettel che nella prima giornata di prove libere del primo Gran Premio di Formula 1 della stagione in Austria ha ammesso che i suoi anni alla Ferrari sono stati un fallimento suo e anche della scuderia. Inoltre il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo, ha pure ammesso di essere rimasto particolarmente sorpreso dal mancato rinnovo di contratto con il team di Maranello e ha confessato di non aver ricevuto alcuna proposta per un rinnovo così come invece era stato ipotizzato dalla stampa negli scorsi mesi. Sebastian Vettel deluso della sua esperienza alla Ferrari che definisce un vero fallimento Dunque Vettel smentisce che la fine della sua esperienza con la Ferrari alla fine di questa stagione sia avvenuta per un mancato accordo tra lui e il team. Sarebbe stato lo stesso Mattia Binotto, team principal del cavallino rampante ha comunicare al ... Leggi su notizieora

