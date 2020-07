Si congela il MARE, è GELO ESTREMO in Argentina. Record. Estremizzazione climatica (Di sabato 4 luglio 2020) Una massa gelida di notevolissima intensità ha raggiunto la Terra del Fuoco e Santa Cruz, nell’ESTREMO sud dell’Argentina, con un finale di giugno eccezionalmente rigido e temperature minime che hanno infranto i Record. Un’ondata di freddo di queste proporzioni mancava almeno dal 1995. Un’auto all’aperto a Rio Grande, Terra del FuocoIl freddo ESTREMO è iniziato giovedì 25 giugno, quando a Rio Grande la colonnina di mercurio si era spinta fino a -9,8°C. Il GELO si è poi intensificato, fino a presentare temperature di -14 gradi sabato 27 e addirittura -16°C lo scorso mercoledì 1° luglio. Tralasciando il picco, questo evento di clima rigido è sorprendente per la sua persistenza. La sensazione termica è arrivata sino a -20°C. Nelle abitazioni, il problema più grosso tende ad essere ... Leggi su meteogiornale

siwel44it : RT @mauro_borelli: GELO ESTREMO polare in Argentina, è record: congela il mare - mauro_borelli : GELO ESTREMO polare in Argentina, è record: congela il mare - sulsitodisimone : RT @meteogiornaleit: Il gelo colpisce la Terra del Fuoco - meteogiornaleit : Il gelo colpisce la Terra del Fuoco - aranciayw : ?ANSA?CRONACA METEO; Argentina: GELO RECORD nella Terra del Fuoco. Il mare si congela (02 luglio 2020) -

Ultime Notizie dalla rete : congela MARE

Meteo Giornale

Il C.O. del Circuito Romagna Bike Cup, in seguito all'emergenza sanitaria COVID 19 e in considerazione del fatto che ad oggi non è ancora possibile organizzare manifestazioni sportive nella normalità, ...Senza fare terrorismo ambientale è piuttosto probabile che il lago di Bracciano si vada rapidamente ritirando se sussistono le attuali condizioni idrogeologiche e di variazioni climatiche. Pensate a c ...