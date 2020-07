Profiling 8 domenica 5 luglio due nuovi episodi su Giallo (Di domenica 5 luglio 2020) Profiling due nuovi episodi dell’ottava stagione domenica 5 luglio su Giallo domenica 5 luglio proseguono le serate in prima tv su Giallo con Profiling con due nuovi episodi dell’ottava stagione (già trasmessa su FoxCrime dove adesso è in onda la decima stagione). La stagione è composta da 10 episodi divisi in 5 serate, inoltre la serie è spesso replicata con le vecchie stagioni sul canale 38 del Digitale Terrestre (su Sky canale 167) inoltre la prima stagione sbarcata su Nove. Gli episodi del 5 luglio 8×07 Ferma Convinzione – prima parte La squadra della DPJ sta indagando su un terribile massacro, un’intera famiglia è stata assassinata, in modo brutale con una mano tagliata e un anello infilato nella bocca della madre. Seguendo l’origine dell’anello Adèle e Rocher si imbattono in un vecchio caso, uno ... Leggi su dituttounpop

Domenica 5 luglio proseguono le serate in prima tv su Giallo con Profiling con due nuovi episodi dell'ottava stagione (già trasmessa su FoxCrime dove adesso è in onda la decima stagione). La stagione ...

Domenica 5 luglio proseguono le serate in prima tv su Giallo con Profiling con due nuovi episodi dell'ottava stagione (già trasmessa su FoxCrime dove adesso è in onda la decima stagione). La stagione ...