Pierluigi Diaco piange in diretta a Io e Te e si scusa: “Ho perso lucidità e pazienza” (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo tutto il polverone sollevato contro Pierluigi Diaco, il conduttore, oggi 3 luglio, durante la diretta di Io e Te, si è scusato con tutti per i suoi comportamenti. In questi giorni, infatti, si è molto parlato di alcuni atteggiamenti assunti dal giornalista contro i suoi ospiti. La sua superbia e arroganza sono state molto criticate, al punto da scatenare una vera bufera sui social. Per tale ragione, approfittando dell’intervista fatta a Flavio Insinna, il presentatore ha voluto chiarire alcuni punti. Le scuse di Pierluigi a Io e Te Pierluigi Diaco si è commosso in diretta a Io e Te mentre si è scusato per alcuni comportamenti assunti in questi anni e, in particolar modo, in questo periodo. Il presentatore, mentre intervistava Flavio Insinna, ha preso la parola ed ha detto che anche a lui, come al suo collega, talvolta è capitato di perdere ... Leggi su kontrokultura

michelagiordano : RT @leonard17108388: In un mondo giusto ed equilibrato , uno squallidone come Pierluigi Diaco avrebbe postato fotografie su Facebook dei pr… - msn_italia : Pierluigi Diaco in lacrime in tv: «Ho perso lucidità e pazienza ma in realtà chiedevo aiuto» - Catia31397371 : RT @MenoTele: 'Vuoi condurre tu?'. 'Sì, grazie, spòstati. Ah... e portati via quella chitarra' #Diaco #Rai1 #ioete - Catia31397371 : RT @Una_Gioia_Mai: Ma cosa abbiamo fatto di male per avere contemporaneamente: il coronavirus, temperature simili a quelle percepite da un… - zazoomblog : Pierluigi Diaco: “Matano è stato sleale nei suoi confronti” - #Pierluigi #Diaco: #“Matano #stato -