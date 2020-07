Milan cinico contro la Lazio, rossoneri avanti 2-0 all'intervallo (Di sabato 4 luglio 2020) La Lazio cerca punti preziosi per non rinunciare al sogno Scudetto, il Milan altrettanti per centrare l'Europa e anche un po' di riscatto dopo il pari amaro con la SPAL: all'Olimpico, nel big match del 30° turno di ... Leggi su tuttonapoli

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan cinico all'Olimpico: Calhanoglu e Ibra trascinano i rossoneri con la Lazio, 0-2 al 45' - sscalcionapoli1 : Milan cinico contro la Lazio, rossoneri avanti 2-0 all'intervallo #LazioMilan #SerieATIM - CapitanMatty : Partita strana. Abbastanza equilibrata, portieri disoccupati milan cinico.#LazioMilan - TuttoMercatoWeb : Milan cinico all'Olimpico: Calhanoglu e Ibra trascinano i rossoneri con la Lazio, 0-2 al 45' - CORNERNEWS24 : #Calcio - ++ Calcio: Pioli, con le grandi serve un Milan più cinico ++ 'Contro la Lazio spero di aumentare il tempo di impiego di Ibra' -