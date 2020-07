Manchester United, Pogba e Bruno Fernandes si scontrano in allenamento e… si infortunano (Di sabato 4 luglio 2020) Stanno pian piano affinando l'intesa sul campo, Paul Pogba e Bruno Fernandes potrebbero essere le armi in più del Manchester United in questo finale di stagione e per il futuro. Ma qualcosa, evidentemente, deve essere ancora sistemata. I due, infatti, si sarebbero infortunati in allenamento... scontrandosi l'uno con l'altro.Pogba e Bruno Fernandes: out la prossima garacaption id="attachment 814577" align="alignnone" width="534" Pogba (Getty Images)/captionCome riporta il Daily Mail, nell'ultimo allenamento del Manchester United, Paul Pogba e Bruno Fernandes avrebbero interrotto anticipatamente la sessione per via di uno scontro di gioco fortuito che li ha visti protagonisti. I due talenti del centrocampo Red Devils si sarebbero scontrati reciprocamente e avrebbero subito un leggero infortunio che potrebbe tenerli fuori dalla prossima partita contro il Bournemouth. I ... Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : ??? Yvan Le Mée a @StadioAperto: 'Farò una serie sul calciomercato e vorrei Salvatore Esposito come protagonista. V… - dflatorre : Semifinales de FA Cup. Manchester City-Arsenal. Manchester United-Chelsea. - ItaSportPress : Manchester United, Pogba e Bruno Fernandes si scontrano in allenamento e... si infortunano - - makau__ : Manchester United afungwe basi tupate chakuongea na sisi Arsenal ???? - passione_inter : Sky - Sanchez confermato, l'Inter tratta con lo United: la strategia di Marotta. Fissato il prezzo -… -