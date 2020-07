Il panico nella perla del turismo: "Dove sono i migranti col virus?" (Di sabato 4 luglio 2020) Roberto Chifari Proseguono senza sosta gli sbarchi: otto dei 43 migranti arrivati ad Augusta sono stati trovati postivi al Covid e trasferiti in una struttura di Noto. L'ira di Musumeci Da giorni sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Il lockdown aveva di fatto bloccato tutti gli sbarchi verso la Sicilia, ma con la riapertura dei confini sono ripartiti a pieno ritmo il via vai dalla Libia. Due giorni fa ad Augusta sono arrivati 43 migranti, di cui dopo una serie di tamponi sono stati trovate 8 persone positive al coronavirus. Subito dopo lo sbarco sono state portate in una struttura vicino a Noto, nel siracusano. Il governatore Nello Musumeci aveva anche scritto al premier Giuseppe Conte che però - secondo la ricostruzione del presidente siciliano - non ha mai risposto. "Lui non risponde mai - dice - È in serio imbarazzo perché ... Leggi su ilgiornale

Civitavecchia, crea il panico: entra nel bar e minaccia i clienti con un coltello

Un giovane 21 enne, di Civitavecchia, è stato denunciato dagli agenti dal commissariato di Polizia, diretto da Paolo Guiso, per porto abusivo di armi, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti. Ve ...

