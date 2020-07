I Negramaro cantano “Sei nell’anima” per I love my radio (Di sabato 4 luglio 2020) Lunedì 6 luglio uscirà la cover dei Negramaro del brano “Sei nell’anima” di Gianna Nannini. Il brano sarà un’esclusiva radiofonica del progetto I love my radio Da lunedì 6 luglio 2020 arriva in rotazione radiofonica “Sei nell’anima” in una versione inedita interpretata dai Negramaro. Il brano è stato prodotto da Andro dei Negramaro e si tratta di un’esclusiva del progetto “I love my radio“. Giuliano Sangiorgi ha reinterpretato uno dei brani più conosciuti di Gianna Nannini con l’aggiunta di sonorità elettroniche e con l’ausilio dell’orchestra. “Sei nell’anima” è un brano uscito nel 2006 ed è una delle canzoni “simbolo” dell’anima più rock della musica italiana. View this post on ... Leggi su zon

