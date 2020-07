I falli di mano e i rigori, la solita storia: De Ligt ci ricasca e Young invocato, ma ecco perché la decisione è giusta (Di sabato 4 luglio 2020) Siamo alle solite. Fallo di mano in area. Rigore sì o rigore no? Questa volta sì, dopo consulto al Var. Ma altre volte no, per situazioni simili. Ed è per questo che la storia rischia di ripetersi all’infinito. De Ligt ci ricasca. Dopo un girone d’andata in cui si era abituato a giocare più a pallavolo che a calcio, con rigori a volte concessi e a volte no nonostante gli episodi fossero più o meno uguali (eloquente il penalty assegnato al Lecce e quello non assegnato proprio al Torino all’andata), ora il difensore olandese è tornato a commettere fallo di mano in area. L’arbitro fa proseguire, ma il Var lo corregge: rigore e Belotti accorcia. Andando a rivedere l’episodio, si può notare come il pallone colpisca prima una parte del corpo (tra coscia e stomaco) e poi il braccio. Ma a prescindere da questo ... Leggi su calcioweb.eu

HarryBosch73 : @SandroSca De Ligt due falli di mano, dieci rigori contro. - _Angelo_87_ : @CampiMinati Lo puoi dare però poi devi dare tutti i falli di mano. Vedi Inte neanche visto al var. Schifo - mefisto94_ : @RossoneroKonic yes, ne ho visti di peggiori non dati, che confusione con i falli di mano - IlBig70 : @EnricoTurcato Il problema delle braccia larghe lo devono risolvere rivedendo la regola dei falli di mano che sta fallendo il gioco. - emanuel8__ : RT @unfair_play: Nella stessa partita Buffon ha battuto il record di presenze in Serie A e De Ligt quello dei falli di mano in area. #Juve… -

