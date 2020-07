Effervescenze di Maurice Sachs sul gran teatro del mondo (Di domenica 5 luglio 2020) «Tutto cambia a velocità prodigiosa. Per esempio, si è persa l’abitudine di tenere indosso i guanti nei salotti. Li si lascia al guardaroba. Si comincia a portare sempre meno anche la bombetta, osando girare in città con un cappello floscio di feltro». Figura avvolta da un alone sulfureo, traditore di se stesso e degli altri in mille avventure al limite del crimine, Maurice Sachs sparì risucchiato nel crepuscolo degli dèi hitleriano, con la contraddittoria fama di avere svolto una carriera … Continua L'articolo Effervescenze di Maurice Sachs sul gran teatro del mondo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Effervescenze Maurice Effervescenze di Maurice Sachs sul gran teatro del mondo Il Manifesto Effervescenze di Maurice Sachs sul gran teatro del mondo

«Tutto cambia a velocità prodigiosa. Per esempio, si è persa l’abitudine di tenere indosso i guanti nei salotti. Li si lascia al guardaroba. Si comincia a portare sempre meno anche la bombetta, osando ...

«Tutto cambia a velocità prodigiosa. Per esempio, si è persa l’abitudine di tenere indosso i guanti nei salotti. Li si lascia al guardaroba. Si comincia a portare sempre meno anche la bombetta, osando ...