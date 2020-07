Crollo Lazio, lo scudetto si allontana: il Milan vince 3-0 e vede l’Europa (Di sabato 4 luglio 2020) Tre montanti mandano al tappeto la Lazio e la allontanano forse definitivamente dallo scudetto. Il Milan fa l'impresa andando a conquistare una vittoria clamorosa sul campo dei biancocelesti, seconda forza del campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi scivolano a meno 7 dalla Juventus, vincitrice nel derby contro il Torino. A otto turni alla conclusione potrebbe essere la svolta che mette la parola fine alla lotta per il titolo che aveva animato il campionato nelle ultime giornate.caption id="attachment 986825" align="alignnone" width="1024" Hakan Calhanoglu, Milan (Getty Images)/captionLA GARALa posta in palio è elevata per entrambe: la Lazio non può fallire per tenere il passo della Juventus, mentre il Milan deve macinare punti per puntare all'Europa League. Ne emerge un match fortemente bloccato nei primi minuti. I padroni di casa ci provano con ... Leggi su itasportpress

