Coronavirus, lo studio: “In Lombardia ci sono due ceppi diversi di virus” (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, ci sono ceppi diversi di virus: quello che circola a Bergamo è diverso da quello di Lodi o Cremona Coronavirus: uno studio condotto dagli ospedali Niguarda di Milano e San Matteo di Pavia porta ad una scoperta importante. Che può dare una spiegazione plausibile alla forte emergenza che si è verificata in Lombardia. Emergenza … L'articolo Coronavirus, lo studio: “In Lombardia ci sono due ceppi diversi di virus” Curiosauro. Leggi su curiosauro

