Città di Isernia presenta tre giocatori Entra nel vivo il mercato della 'Città di Isernia Fraterna Roccasicura', con la società che mette a segno tre importanti colpi grazie al DS Palmegiano, assicurandosi la conferma in rosa di tre pezzi da novanta!Si tratta del difensore centrale Fabiano Sabatino, classe '86. Tra i migliori sulla piazza regionale, ha all'attivo la vittoria di 4 campionati consecutivi. Un giocatore affidabile, anche con caratteristiche da marcatore sempre utili al gioco di squadra. Accordo raggiunto pure con il centrocampista Vincenzo Mingione, classe '91, che per Isernia rappresenta un "ritorno a casa". Già bandiera dell'Isernia Fc che conquistò la serie D, Mingione è un giocatore di esperienza, noto per la sua grande duttilità sul campo. Altro grande rinnovo in casa città di Isernia Fraterna Roccasicura.

