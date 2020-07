Carbone tradisce il Cav e va con Renzi? Calderoli: "Cosa c'è dietro davvero", occhio a Claudio Lotito (Di sabato 4 luglio 2020) Forza Italia continua a perdere parlamentari. Dopo gli addii, a maggio, della trentina Elena Testor al Senato (passata alla Lega) e dei siciliani Francesco Scoma e Nino Germanà alla Camera (passati rispettivamente a Italia Viva e al gruppo di Maurizio Lupi Noi con l'Italia), ora è la volta del senatore Vincenzo Carbone, che decide di lasciare gli azzurri per approdare nel partito di Matteo Renzi. «Non posso più sopportare l'immagine di un partito appiattito e subordinato a una destra sovranista che, con piglio giustizialista, mette in discussione lo spirito del garantismo», ha detto Carbone per giustificare la sua decisione. Ma i maligni non credono alla sincerità di queste considerazioni ideali e suggeriscono che Carbone sia stato spinto da motivazioni molto più utilitaristiche. Per il senatore leghista Roberto Calderoli, ... Leggi su liberoquotidiano

