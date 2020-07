Cagliari Atalanta, i convocati rossoblu: c’è Klavan, manca Ceppitelli (Di sabato 4 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro l’Atalanta Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha convocato ben 23 giocatori per la partita di domani sera contro l’Atalanta. Ritorna nella lista dei convocati Klavan dopo la giornata di squalifica mentre Ceppitelli è fuori per infortunio. Ecco l’elenco completo: 1 Rafael 3 Mattiello 4 Nainggolan 6 Rog 8 Cigarini 9 Paloschi 10 Joao Pedro 14 Birsa 15 Klavan 16 Boccia 18 Nandez 19 Pisacane 21 Ionita 22 Lykogiannis 24 Faragò 26 Ragatzu 28 Cragno 34 Ciocci 35 Ladinetti 36 Carboni 37 Gagliano 40 Walukiewicz 99 Simeone Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

