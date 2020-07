Barcellona, Setien: “Su Messi solo speculazioni. Io in bilico? Non ci penso” (Di sabato 4 luglio 2020) Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Villarreal. Momento delicato per i blaugrana scossi prima dal caso Griezmann, poi dalla situazione del rinnovo di Messi. Il tutto accompagnato dai rumors che vorrebbero il tecnico ormai destinato all'addio al termine della stagione.Setien: "Su Messi speculazioni. Il mio futuro..."caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="331" Messi Griezmann (getty images)/caption"Le voci sul futuro di Messi? Io vedo Leo in allenamento. Sta bene e si allena bene. Sono tutte speculazioni sul suo conto", ha esordito Setien facendo riferimento al presunto stop sul rinnovo contrattuale dell'argentino. E sul caso Griezmann: "È un grande professionista e un ragazzo straordinario, sempre molto positivo, e quanto accaduto non lo influenzerà quando ... Leggi su itasportpress

