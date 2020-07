Automobilismo, Jimmie Johnson positivo al Covid-19: non sarà in gara a Indianapolis (Di sabato 4 luglio 2020) Jimmie Johnson non gareggerà all’Indianapolis Motor Speedway, in programma questo fine settimana. Il sette volte campione della categoria Nascar, dopo la positività della moglie al coronavirus, si è sottoposto al test risultando anch’esso positivo. Il pilota è asintomatico ma potrà tornare alle gare solo dopo l’autorizzazione medica quando sarà guarito. Leggi su sportface

zazoomblog : Automobilismo Jimmie Johnson positivo al Covid-19: non sarà in gara a Indianapolis - #Automobilismo #Jimmie… - WinWithMalliard : RT @sportface2016: #automobilismo | #Nascar, il pilota Jimmie #Johnson positivo al #COVID19: non gareggerà all'Indianapolis Motor Speedway… - sportface2016 : #automobilismo | #Nascar, il pilota Jimmie #Johnson positivo al #COVID19: non gareggerà all'Indianapolis Motor Spee… -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilismo Jimmie Automobilismo, Jimmie Johnson positivo al Covid-19: non sarà in gara a Indianapolis Sportface.it GMR Grand Prix a Indianapolis: gli orari TV

Sarà una grande occasione per l’automobilismo americano, quella del weekend del 4-5 luglio. Non c’è solo da celebrare l’anniversario dell’Indipendenza: c’è voglia di mettere insieme la passione per le ...

Sarà una grande occasione per l’automobilismo americano, quella del weekend del 4-5 luglio. Non c’è solo da celebrare l’anniversario dell’Indipendenza: c’è voglia di mettere insieme la passione per le ...