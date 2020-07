Spara in un centro commerciale in Alabama. Fermato un uomo (Di sabato 4 luglio 2020) Ha Sparatro in un centro commerciale in Alabama. L'uomo ha ferito almeno quattro persone che sono state immediatamente portate in ospedale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto compiuto dall'uomo che poi è stato Fermato dalla polizia. Qualche tempo fa, nello stesso centro commerciale, la polizia aveva ucciso un nero scambiandolo per il colpevole di una Sparatoria. Chissà che non ci sia un legame con questa Sparatoria. Leggi su iltempo

tempoweb : Spara in un centro commerciale in Alabama. Fermato un uomo #alabama #usam centrocommerciale - gianlucalomuto : Fasano, spara in un bar del centro: 32enne albanese arrestato a Bari. Ricercato per traffico di droga - BRieccomi : @FrancescoBelar5 NE SPARA MILIONI AL GIORNO PER ESSERE SEMPRE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE ORMAI HA CAPITO CHIARAMENTE… - monique_maye : RT @Emergenza24: BREAKING [02.07-02:00] #Irapuato #Guanajuato #Messico #Mexico gruppo armato spara in un centro di riabilitazione +24 mort… - Emergenza24 : BREAKING [02.07-02:00] #Irapuato #Guanajuato #Messico #Mexico gruppo armato spara in un centro di riabilitazione +… -

Ultime Notizie dalla rete : Spara centro Fasano, spara in un bar del centro: 32enne albanese arrestato a Bari. Ricercato per traffico di droga Il Quotidiano Italiano - Bari Spari in un centro commerciale in Alabama, fermato un uomo

Sparatoria in un mall a Hoover, in Alabama. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno quattro persone sarebbero state trasportate in ospedale dal centro commerciale. Le loro condizioni non son ...

Spari in luogo pubblico: scovato l’autore. Era ricercato anche per traffico di droga

Arrestato l’autore degli spari all’interno di un esercizio pubblico di Fasano. Era ricercato anche per associazione dedita al traffico internazionale di droga I carabinieri dell’Aliquota Operativa del ...

Sparatoria in un mall a Hoover, in Alabama. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno quattro persone sarebbero state trasportate in ospedale dal centro commerciale. Le loro condizioni non son ...Arrestato l’autore degli spari all’interno di un esercizio pubblico di Fasano. Era ricercato anche per associazione dedita al traffico internazionale di droga I carabinieri dell’Aliquota Operativa del ...