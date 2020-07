LeBron James oltre l’Nba (Di sabato 4 luglio 2020) LeBron il fuoriclasse di sempre del basket, assieme a Michael Jordan. LeBron per il voto garantito agli afroamericani alle elezioni presidenziali del 4 novembre e LeBron il magnate, con l’investimento monstre da 100 milioni di euro. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, che a breve si calerà nel curioso isolamento a Disney World, dove per tre mesi la Nba ha deciso di trasferirsi – senza contatti con l’esterno (già 24 i casi di positività al Covid-19 scoperti in queste settimane). … Continua L'articolo LeBron James oltre l’Nba proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

